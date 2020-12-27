تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية ضد نظيره الاتحاد السكندري غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 6 نقاط حصدها من فوزين على المقاصة وغزل المحلة بنتيجة 3-1، 3-0 على الترتيب، ويسعى لمواصلة انتصاراته واعتلاء صدارة الدوري مبكرًا من أجل الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به الموسم الماضي.

ويغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابات المختلفة يأتي في مقدمتهم الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها اللاعبين الثلاثة إيجابية ليتأكد استمرار إصابتهم بالفيروس وغيابهم عن مباراة الاتحاد.

كما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي غياب الأنجولي جيرالدو عن مباراة الاتحاد السكندري بعدما اشتكى من شد في عضلة السمانة.

ويستمر غياب مروان محسن مهاجم الأهلي خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد ، ولم يتعافى اللاعب من الإصابة في الركبة، كما يغيب جونيور أجايي بسبب إصابته في الوتر الوحشي، وناصر ماهر الذي خضع لعملية جراحية في الكتف مؤخرًا ويغيب 3 أشهر، إضافة إلى حسين الشحات الذي أجرى جراحة في ظافر القدم وليس جاهزًا لخوض اللقاء.

كما يفقد الأهلي جهود عدد من اللاعبين بسبب إصابات طويلة المدى أبرزهم كريم نيدفيد الذي خضع لعدة عمليات جراحية ويبتعد عن الملاعب منذ أكثر من 16 شهرًا، ومحمود متولي والذي يغيب منذ اجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، ومحمد محمود والذي خضع منذ عدة أشهر لجراحة في غضروف الركبة ولم يتعافى من الإصابة.

بينما أكد مسئولو النادي الأهلي جاهزية أيمن أشرف للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري بعد تعرضه لكدمة قوية في الرأس خلال تدريبات فريقه أمس، لكنه استكمل المران بشكل طبيعي وسوف يشارك في لقاء الغد.

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