تقرير يكشف حقيقة العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
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 كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.

 

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعما كاملا للجماعة الإرهابية، وتوفر كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة.

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