بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، الموقف التنفيذي لنشاط الرصف في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتي تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية.

وأشار المحافظ إلى أن خطة العام المالي الحالي20202021 تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 57 طريقا وشارعًا بأطوال 56 كيلو مترًا، بواقع 33 طريقًا بأطوال 40 كيلومترًا، و24 شارعًا بأطوال 16 كيلومترًا، وذلك باعتماد 114 مليون جنيهًا، بجانب أعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقًا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

ومن جانبه استعرض المهندس ناصر فراج، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالي الحالي 20202021م، حيث تم طرح أعمالها من خلال عمليتين، العملية الأولى باعتمادات 55 مليون و436 ألف جنيها، وتشمل مراكز: الفشن وببا وسمسطا، والأعمال المشتركة بينها وبين المراكز المجاورة،

فيما تشمل العملية الثانية والمخصصة لها 58 مليون و800 ألف جنيه كل من مراكز: بني سويف، ببا وناصر والأعمال المشتركة مع المراكز الأخرى المجاورة لها، وجارى حاليا إسناد العمليات للجهات المنفذة، حيث سيتم الفتح الفني والمالي وأعمال البت المقررة لها منتصف الأسبوع الجاري، تمهيدا للتعاقد مع الجهات المنفذة للأعمال، والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف "فراج" أنه يجرى حاليًا العمل في 3 طرق حيوية ضمن أعمال رد الشئ لأصله، والتي تخدم بعض المناطق بشكل حيوي، وهي: طريق دلاص الرياض بناصر بطول 2.4 كيلو متر، وطريق اقفهص مركز الفشن بطول 1.2كيلو متر، وطريق الشونة اتجاه وحدة المرور الجديدة بسمسطا، والذي سيؤدى إلى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة خاصة بعد تشغيل وحدة المرور.

فيما يجرى حاليا العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان المديرية وعدد من الشوارع المتقاطعة والمؤدية إلى الميدان الحيوي، وهي شوارع "23 يوليو، وأحمد عرابي، وشارع 17، وحاتم رشدى، وعبد السلام عارف، وصلاح سالم" خاصة بعد إنشاء كوبري أعلى المزلقان، وما ترتب عليه من تغيير في طبيعة الحركة المرورية وتعديل مسارات خطوط سير السيارات، في حين سيبدأ العمل في تطوير منزل كوبري أعلى المزلقان باتجاه شارع بورسعيد وعمل محاور مرورية جديدة وتطوير الشارع بالكامل من الجامعة حتى شارع الجمهورية، لاستكمال الشكل الحضاري والجمالي وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة التي تعد من أهم وأبرز المناطق في المدينة العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن خطة العام الماضي 20192020م، تم خلالها أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 34 طريقا و17 شارعا باطوال 54 كيلو متر، بإعتمادات وصلت إلى 117 مليون جنيها شاملة أعمال تطوير المرحلة الثانية من الجزء العلوي من طريق الكورنيش.
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)
بتكلفة 114 مليون جنيه.. خطة الرصف تشمل رصف 57 طريقا وشارعا ببني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف المهندس ناصر فراج الطرق والنقل ببني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفوز بجائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ميسي يغيب عن موقعة إيبار في الليجا

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعة و نصف

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تخصيص 137 مليون جنيه لرصف وصيانة 60 طريقا وشارعا ببني سويف

محافظ بني سويف: رصف 63 طريقًا وشارعًا وتركيب 4000 قطعة "عين القط"

محافظ بني سويف: نفذنا 87% من خطة رصف وتطوير الطرق والشوارع

محافظ بني سويف: 97% نسبة التنفيذ في رصف 66 طريقًا ضمن خطة العام المالي الحالي

محافظ الفيوم: رصف ورفع كفاءة 27 شارعا وطريقا بتكلفة 47.5 مليون جنيه

رصف 9 طرق بتكلفة 31 مليون جنيه في البحيرة (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

05:03 م

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

04:21 م

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى