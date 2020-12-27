مفاجأة جديدة عن انفصال طارق العريان وأصالة

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كشف محامى أصالة، بأنه طلاقها من طارق العريان، لم يتم في عام 2019 كما تم الأعلان، بل سجل رسمي في ديسمبر 2020 .





وقال محمد فهمي، محامى أصالة، عن أزمتها مع طارق العريان، خلال لقائه عبر برنامج Et بالعربي، أن إشهار طلاق أصالة وطارق العريان تم في شهر ديسمبر 2019، لكن الطلاق تم توثيقه رسميا يوم 15 ديسمبر الماضي 2020.





وأضاف "إلى أن محامي طارق العريان هو من تسبب في تأخير إجراءات توثيق الطلاق وتماطل في الأمر، موصخا أن طارق العريان لم يكن مهتما بحدوث الطلاق من عدمه وكان لا يهتم بالأمر وربما تسبب هذا في عدم توثيق الطلاق رسمي.





وكانت عبرت أصالة، عن حزنها الشديد بسبب صورة طارق العريان، نيكول سعفان؛ التي أكدت بإنها هي السبب في الانفصال الذي تم بينهما.





وكتبت أصالة على صورة طارق العريان ونيكول سعفان "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".