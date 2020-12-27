شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حدد مسؤولو الزمالك شرطهم لقبول عرض نادي سانت أتيان الفرنسي للتخلي عن خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

شرط الزمالك لرحيل مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي الأخير اشترطوا زيادة المقابل المادي المعروض من نادي سانت أتيان الفرنسي لرحيل مصطفى محمد خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأوضح المصدر أن العرض الرسمي المقدم من إدارة النادي الفرنسي كان 2.5 مليون دولار مشيرا إلى أن الأبيض لم يتلقى أية عروض بقيمة 4 ملايين دولار كما أشيع.

وتابع الموقع أن قرار التخلي عن خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل، ليس قرارًا فرديًا، بل هوا قرار مشترك بين الإدارة و اللجنة الفنية.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لملاقاة سموحة مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يغيب مصطفى محمد عن تلك المواجهة للإصابة.

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