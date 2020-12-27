شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:58 م
على خلاف
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حدد مسؤولو الزمالك شرطهم لقبول عرض نادي سانت أتيان الفرنسي للتخلي عن خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.
شرط الزمالك لرحيل مصطفى محمد
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي الأخير اشترطوا زيادة المقابل المادي المعروض من نادي سانت أتيان الفرنسي لرحيل مصطفى محمد خلال فترة الميركاتو الشتوي.
وأوضح المصدر أن العرض الرسمي المقدم من إدارة النادي الفرنسي كان 2.5 مليون دولار مشيرا إلى أن الأبيض لم يتلقى أية عروض بقيمة 4 ملايين دولار كما أشيع.
وتابع الموقع أن قرار التخلي عن خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل، ليس قرارًا فرديًا، بل هوا قرار مشترك بين الإدارة و اللجنة الفنية.
وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لملاقاة سموحة مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يغيب مصطفى محمد عن تلك المواجهة للإصابة.