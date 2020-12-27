مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام على
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انعقدت اليوم اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف برئاسة اللواء هشام درة رئيس الشركة والدكتور اكرم حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم. 

جاء ذلك بحضور الدكتور ايهاب جبريل مدير الإصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى والدكتور عماد بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية والاستاذ محمد ابوالحارث مدير عام ادارة شرق الفيوم التعليمية والدكتور حمدى عبده مدير ادارة اطسا التعليمية والاستاذ هشام ابوعوف مدير عام الشئون التنفيذية والاستاذة امل بعيزق مدير عام العلاقات العامة والاستاذة هالة امين مدير التربية البيئية والسكانية والمهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى والمحاسب محمود عبدالحميد رئيس القطاع المالى والاستاذ رامى نادى عضو اللجنة والمنفذ بعدد ١٥٠ مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم هى اطسا وشرق وغرب وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس
مياه الفيوم تعقد اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم" المنفذ بالمدارس

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