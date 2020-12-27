إنجي علي برفقة منى زكي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية.. صورة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الإعلامية انجي علي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "علي" في الصورة أثناء قيامها برحلة بحرية باحدي المدن الساحلية بصحبة كلًا من احمد حلمي ومني زكي وياسمين عبد العزيز، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.

وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.

إنجي علي برفقة منى زكي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية.. صورة
إنجي علي برفقة منى زكي وياسمين عبد العزيز في رحلة بحرية.. صورة

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يامسن عبدالعزيز منى زكى انجي حلمي احمد حلمي

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