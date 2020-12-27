بعد إصابته بفيروس كورونا.. صلاح عبدالله يدعم أمير كرارة بهذه الكلمات

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وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة لصديقه الفنان أمير كرارة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.



ونشر كرارة صورة لهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : ألف مليون سلامة يا جدع بجد يا أمير الجدعنة والطيابة والتواضع ، وعلى فكرة عشان التعليقات صورة قديمة من سطوحي والتانية لما روحت ضيف للمسلسل الجبار وربنا يحفظنا جميعا من هذا الوباء وأسالكم الدعاء لأمير ولكل مريض.



وفي سياق آخر ، يشارك الفنان أمير كرارة مع المخرج بيتر ميمي في مسلسل جديد يحمل اسم" عمر الناجي"، وهو مكون من 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.