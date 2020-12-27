محافظ بني سويف: إدراج تطوير 65 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، أنه قد تم إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة في المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بتلك القرى.

يأتي ذلك بالتوازي مع الجهود والمبادرات الأخرى التي يتم تنفيذها بباقى القرى، مشيرًا إلى أن التطوير يتم في ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة،في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

وأوضح محافظ بني سويف أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية،بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف،الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثاني تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب التلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول،بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة، بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وأكد محافظ بني سويف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة وتوجيهات سيادته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط، مشيرا أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى التى سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات.

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