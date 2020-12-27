فوز شباب الضبعة والحرية بمجموعة مطروح بالقسم الثالث

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements
أختتمت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث اليوم بمباراتين.

حقق في الأولى نادي الحرية الفوز على مطروح بهدفين مقابل لاشئ أحرزهم عدوي عاكف، وأحمد فتحي في الشوط الأول في مباراة أقيمت بملعب المدينة الشبابية بأبو قير ليحصد فريق الحرية أول ثلاث نقاط في الدوري نحو طريق المنافسة للصعود للقسم الثاني.

وفي المباراة الثانية حقق فريق شباب الضبعة فوز غالي على الشرطة 1/2 في مباراة اقيمت بملعب المصنع الحربي بالأسكندرية ليحصل الفريق الضبعاوي علي أول ثلاث نقاط بالمجموعة في طريقة للمنافسة علي الصعود للقسم الثاني هذا الموسم.

وأفتتحت مباريات الجولة بالأمس حيث حقق الزهور الصاعد حديثا للقسم الثالث فوزة الأول علي فريق برج العرب بهدف نظيف وجمع ملعب مركز شباب الهلال اللقاء بين الفريقين.

وتعادل فريق المصري السلومي مع فريق الهلال بهدف لكل منهما في المباراة جرت بينهما بملعب المدينة الشبابية بأبوقير ليحصد كل فريق علي نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر:

1- الحرية 3 نقاط
2- شباب الضبعة 3 نقاط
3- الزهور 3نقاط
4- الهلال نقطة
5- المصري السلوم نقطة
6- برج العرب صفر
7- الشرطة صفر
8- مطروح صفر
9- م.شباب الحمام صفر

أخبار تهمك

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ 36 دقيقة

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفوز بجائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط

منذ ثلث ساعة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

ميسي يغيب عن موقعة إيبار في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

05:03 م

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

04:21 م

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى