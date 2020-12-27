الخطيب: الأهلي هدفه التواجد على منصات التتويج بكأس العالم للأندية.. ومحمد صلاح موهبة مميزة





وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجه الشكر إلى القائمين على احتفالية «جلوب سوكر» بدولة الإمارات، معبرًا عن اعتزاز الأهلي بالتواجد في هذه المناسبة، التي تقيمها المؤسسة لتكريم الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، وريال مدريد بوصفه نادي القرن.





وأوضح رئيس الأهلي أن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادي بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادي الساعي نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلي بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.





وأشار الخطيب إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات عديدة، من بينها تغيير الجهاز الفني، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا.

وقال إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق لفريق الكرة، عمل بشكل جيد، لكن ظروف فيروس كورونا وحاجته إلى التواجد بجانب عائلته، جعلت استمراره صعبًا، وكان الأهلي جاهزًا بالبديل المناسب وهو بيتسو موسيماني، الذي يملك خبرات كبيرة في قارة إفريقيا، ولديه جهاز فني مستقر، وكانت خطوة موفقة تكللت بالفوز بأكثر من بطولة.





وأضاف محمود الخطيب أن مجلس إدارة النادي يعمل باحترافية شديدة من أجل تحقيق طموحات الجماهير، خاصة أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا جاء على حساب منافس كبير وهو نادي الزمالك.

وأشار إلى أن مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك جاءت بشكل يليق بمكانة الناديين في القارة، ونجح الأهلي في التتويج بها.





وانتقل الخطيب للحديث عن كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة والأهلي يستعد لها بشكل جيد، من أجل التواجد على منصة التتويج.





وأكد أن الفترة الماضية شهدت ضغوطًا كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين، في ظل جائحة كورونا، ورغم ذلك هناك ثقة كبيرة في قدرات الجميع على تخطي هذه الصعاب وتحقيق الإنجازات من أجل إسعاد الجماهير.





وأشاد محمود الخطيب بالمستوى الرائع الذي يقدمه المحترف المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وقال إنه لاعب كبير ويملك موهبة مميزة، عليه أن يستغلها بالشكل الأمثل ويواصل العمل باجتهاد وتركيز داخل الملعب فقط، ليحقق ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة.



