نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال للدوري الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ماريانو دياز نجم ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الدخول في صفقة إنتقال إدواردو كامافينجا نجم رين الفرنسي إلى صفوف الملكي.

وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن دياز ارتبط بالعودة إلى الدوري الفرنسي عن طريق إدراجه في صفقة إنتقال كامافينجا إلى ريال مدريد.

وأكد الموقع الإسباني أن دياز ليست لديه نية اللعب لرين وأنه ليس على استعداد للدخول في الصفقة التبادلية، حيث أن الفريق الفرنسي لا يجذب إهتمامه ويرغب في الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

وألمح الموقع الإسباني أن دياز كان قريبًا للغاية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من الإنتقال إلى أحد أندية الدوري البرتغالي ولكن دياز رفض رفضاً قاطعاً الرحيل ولا يزال يرفض الرحيل عن صفوف الميرينجي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن دياز لا يغريه إهتمام رين وإمكانية الدخول في صفقة كامافينجا وأنه في الوقت الحالي لا يوجد شيء ملموس وكل هذا مجرد شائعات من فرنسا.