محمد عابدين يطرح أغنيته الجديدة" أنا السند"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements


طرح المطرب محمد عابدين أغنيته الجديدة" أنا السند " علي طريقة الفيديو كليب اليوم بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنيته الأخيرة "بحبك بالمصري " والمقرر عرض أغنية"أنا السند" علي شبكة نجوم اف إم ومزيكا وفري ميوزيك واليوتيوب .

اغنية "أنا السند" من غناء محمد عابدين وكلمات : خالد ماجد وتلحين : كامل الجندي وتوزيع : عدي فكري ومن انتاج: أب كورب.

" انا السند"، كلمات خالد ماجد وتلحين كامل الجندي وتوزيع عدي فكري، وإنتاج شركة "أب كورب".

وتقول كلمات الاغنية " أخرى أنا جبته، من كتر اللي خسرته، شايف الوحده أحلى من وجودكوا، كفايه عليا الظروف، الهم اللى أنا شايله، بتشيلونى في همومكوا، وأنا همى مين شايله، وليكوا كنت أنا السند، ليكوا كنت انا الجدع، فى وشى بتقولولى حاجه، وفي ضهري كنت بتخدع، عايش في وجودكوا، وكأني عايش في غربه، لوحدي أو معاكوا، خلاص معدتش فارقه، النقص فيكوا مكشوف، بتجري في الدم المصالح، مبتتمنوش الخير لحد، صدقوني الكل رايح، وليكوا كنت أنا السند، ليكوا كنت أنا الجدع، في وشى بتقولولى حاجه، وفي ضهرى كنت بتخدع".

من ناحية أخري يكثف محمد عابدين مجهوداته لتسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد لطرحه في الأسواق في الصيف القادم.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 18 ساعة

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

تعرف على موقف المصابين في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يغيب عن موقعة إيبار في الليجا

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ 34 دقيقة

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 7 ساعات

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

05:03 م

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

04:21 م

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى