وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات يناير وفبراير ومارس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢١؛ وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٤ يناير، ثم بدء صرف مرتبات ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢٥ يناير، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٦ يناير.

أضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٣ فبراير، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٤ فبراير، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ فبراير، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مارس، ثم بدء صرف مرتبات ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مارس، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ مارس.

أهاب، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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