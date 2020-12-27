ميسي يغيب عن موقعة إيبار في الليجا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد بشكل رسمي غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن مواجهة البلوجرانا ضد إيبار والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الليجا.


وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن لاعبي البلوجرانا قد عادوا إلى التدريبات صباح اليوم الأحد وذلك بعد أن حصلوا على اجازة لمدة أربعة أيام للإحتفال مع عائلاتهم برأس السنة وأعياد الكريسماس.


في الوقت الذي طلب فيه ميسي تمديد اجازته التي يتواجد فيها في روساريو الأرجنتينية لقضاء أعياد رأس السنة رفقه زوجته وأولاده.

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