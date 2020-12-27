ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
إسلام عوده
Advertisements

تأكد غياب ثنائي الإتحاد السكندرى السيد سالم ومحمود شعبان عن لقاء الفريق مع الأهلى المقرر له فى السابعة مساء غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقه الدورى الممتاز.


ويغيب السيد سالم بعد تأكد اصابته بفيروس كورونا بينما يغيب محمود شعبان بسبب إجراؤه عمليه جراحيه فى قدمه أمس  . 


وسبب غياب سالم وشعبان أزمه للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن خاصة وأن كلاهما من الأعمدة الرئيسية فى خط الدفاع .


ويحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ٣ نقاط جمعها من فوز على بيراميدز وتعادل مع سموحه

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد سامي يجهز مفاجأة للزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

طبيب الأهلي يطمئن على إصابة أجاي

منذ أقل من ساعتين

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ 18 دقيقة

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

خاص.. سبب فشل مفاوضات الأهلي مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

04:21 م

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

02:51 م

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

03:32 م

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى