ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

تأكد غياب ثنائي الإتحاد السكندرى السيد سالم ومحمود شعبان عن لقاء الفريق مع الأهلى المقرر له فى السابعة مساء غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقه الدورى الممتاز.





ويغيب السيد سالم بعد تأكد اصابته بفيروس كورونا بينما يغيب محمود شعبان بسبب إجراؤه عمليه جراحيه فى قدمه أمس .





وسبب غياب سالم وشعبان أزمه للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن خاصة وأن كلاهما من الأعمدة الرئيسية فى خط الدفاع .





ويحتل الإتحاد السكندرى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد ٣ نقاط جمعها من فوز على بيراميدز وتعادل مع سموحه