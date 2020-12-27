اتحاد الصناعات يؤكد دعمه للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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 رحب اتحاد الصناعات المصرية بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل  المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ونواب رئيس مجلس الدولة و3 من الجهات المعنية بوزارة الصناعة وممثل عن وزارة الاستثمار وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم وزير الصناعة.

وأبدي الاتحاد استعداده التام في مساعدة اللجنة في ضوء المعلومات المتوافرة لديه من خلال الأمانة الفنية بتفضيل المنتج المحلي والتي توجد بمقر الاتحاد حيث يعرض عليها كافة المشكلات والتحديات الخاصة في تطبيق القانون رقم ٥ في شأن تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.

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