إجراءات عاجلة لنقابة الصحفيين في مواجهة الموجة الثانية لـ'كورونا'

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي بدأ مساء أمس وانتهى فجر اليوم، تناول الترتيبات الخاصة بالتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس حدد ثلاث مستويات للتعامل؛ أولها التعاقد مع أطباء بأجر لتوفير الاستشارة الطبية عبر الهاتف للزملاء المحتاجين لاستشارات سريعة، والثاني خاص بالعزل، حيث تم الاتفاق على أن يتواصل النقيب مع مجلس الوزراء للعمل على توفير أماكن في مستشفيات العزل لمن يحتاج من الزملاء وأسرهم، والمستوى الثالث هو الخاص بالمسحات، إذ سيتم تجديد البروتوكول مع مستشفى قصر العيني للاتفاق على توفيرها لمن يحتاج من الزملاء وأسرهم.



