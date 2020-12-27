إجراءات عاجلة لنقابة الصحفيين في مواجهة الموجة الثانية لـ'كورونا'

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:53 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي بدأ مساء أمس وانتهى فجر اليوم، تناول الترتيبات الخاصة بالتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس حدد ثلاث مستويات للتعامل؛ أولها التعاقد مع أطباء بأجر لتوفير الاستشارة الطبية عبر الهاتف للزملاء المحتاجين لاستشارات سريعة، والثاني خاص بالعزل، حيث تم الاتفاق على أن يتواصل النقيب مع مجلس الوزراء للعمل على توفير أماكن في مستشفيات العزل لمن يحتاج من الزملاء وأسرهم، والمستوى الثالث هو الخاص بالمسحات، إذ سيتم تجديد البروتوكول مع مستشفى قصر العيني للاتفاق على توفيرها لمن يحتاج من الزملاء وأسرهم.

وأكد "بدر" أن الاجتماع تناول إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي طُبقت بمبنى النقابة خلال الموجة الأولى، من انتهاء العمل في الواحدة ظهرا، وتقديم بعض الخدمات عن طريق التواصل عن بعد كالتحويلات الطبية وغيرها، وتقليل عدد الموظفين قدر الإمكان، لافتًا إلى أن النقابة ستخاطب المؤسسات الصحفية لتقليل عدد الصحفيين المتواجدين قدر الإمكان، والتوسع في السماح بالعمل "أونلاين" مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين كورونا في نقابة الصحفيين عمرو بدر الفجر

أخبار تهمك

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

طبيب الأهلي يطمئن على إصابة أجاي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد سامي يجهز مفاجأة للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خاص.. سبب فشل مفاوضات الأهلي مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تحرير محضر ضد نقيب الصيادلة بعد الاعتداء على صحفيين

"سلامة" يلتقي الصحفيين المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة: الدماء لن تذهب هدر

اليوم.. حفل حلف اليمين للزملاء الملتحقين الجدد بنقابة الصحفيين

تعرف على آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج 'الصحفيين'

'الصحفيين' تعلن توفير مطهرات بأسعار مُخفضة

'الصحفيين' تعلن تفاصيل وصول الدفعة الأولى من المطهرات والمنظفات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

04:21 م

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

02:51 م

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

03:32 م

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى