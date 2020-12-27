تانيا صالح تغني "صلاة مهداة إلى لبنان" في حفلها الغنائي بالقاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تحتفل الفنانة اللبنانية تانيا صالح مع جمهورها العربي بأعياد الكريسماس والسنة الجديدة عبر حفل غنائي أونلاين من القاهرة، مساء اليوم الأحد.



واختارت تانيا أن تضع مسك الختام على عام 2020 الذي مر صعيبا على البشرية بعدما فرض عليها التباعد الاجتماعي والانعزال وأدى لإلغاء المهرجانات والحفلات الموسيقية حول العالم، وذلك عبر مفاجأة جمهورها في العالم العربي بحفل غنائي يبث أونلاين من القاهرة وتتعاون خلاله مع معهد إدوارد سعيد الموسيقي في فلسطين الذي قدم لها دعوة لإحياء حفل مخصص لجمهورها الفلسطيني والعربي بشكل عام، ويتم تصويره مع "سي إن إل" بالقاهرة، ويتم إذاعته عبر منصات السوشيال ميديا من مكان تواجدها الحالي في مصر.




وتقدم تانيا خلال حفلها الأونلاين وجبة غنائية دسمة لأكثر من نصف ساعة، حصيلتها قرابة تسع أغنيات مختلفة تتنوع بين القديمة والجديدة، منها رائعة "فرحاً بشئ ما" من ألبومها الأخير، مع تخصيصها أغنية "صلاة مهداة إلى لبنان"، والتي تهديها لبلدها الأم والشعب اللبناني كمواساة بعد السنة العصيبة التي مرت عليه خاصة بعد مأساة انفجار بيروت.




تانيا صالح مطربة وكاتبة أغان وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينيات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعى والسياسى اللبنانى والعربى بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبنانى، وتقدم مزيجًا سماعيًّا بين الطرب والموال والدبكة فى الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، ويحمل مشوارها الغنائى بغزارة فى الإنتاج بعشرات الأغانى وخمسة ألبومات، منها: "وحدة" و"شوية صور" و"حفلة حية فى درم"، وألبومها الأخير "تقاطع

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