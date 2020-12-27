بسبب كورونا.. 'الوطنية للصحافة' تخاطب المؤسسات القومية لتقليل العمالة بالمقار

أفادت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأنه في إطار الحد من تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوڤيد ١٩"، خاطبت جميع المؤسسات القومية لإصدار تعليماتها لتقليل العمالة داخل إصدارات المؤسسة لتخفيف التزاحم داخل أماكن العمل وتفعيل إمكانية العمل "أون لاين"، ومنح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم من الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يؤثر علي سير العمل.





وأوضح عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، أن هذه التعليمات صدرت مؤخراً في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





ودعت الهيئة في خطابها الصادر إلى المؤسسات لضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وقياس درجة الحرارة ، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود إصابات داخل الإصدار، وإبلاغ رئيس مجلس الادارة لاتخاذ ما يلزم.





وجاء نص الخطاب كالتالي:





السادة رؤساء التحرير





في إطار الاجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وتزايد أعداد المصابين بشكل ملحوظ.





برجاء اصدار تعليماتكم بتقليل العمالة داخل اصدارات المؤسسة لتخفيف التزاحم داخل أماكن العمل وتفعيل إمكانية العمل أون لاين، ومنح الاولوية لأصحاب الامراض المزمنة - وغيرهم من الحالات التي تستدعي ذلك - بما لا يؤثر علي سير العمل.



