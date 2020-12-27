الخطيب يصل مقر حفل جلوب سوكر

وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى مقر الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي بدولة الإمارات، لتكريم النادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، وتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن.

ومن المقرر أن يتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وكان رئيس النادي الأهلي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة، حيث وصل إلى الإمارات أمس لحضور الاحتفالية الكبرى.

جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.