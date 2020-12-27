تعرف على أكثر 50 امرأة مؤثرة في مصر 2020

وفازت أمل مبدى بالجائزة كونها ساهمت بنجاح في التأثير على المجتمع المصري، وتقديرا للدور النشط الذي قامت في مجال المجتمع المدني، بالإضافة إلي دورها الكبير في الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ونجاحها في إحداث حراك مجتمعي قوي تجاه قضية هذه الشريحة الهامة في المجتمع وحقوق ذويها البالغ عددهم ١٥ مليون مواطن مصري، وساهمت بشكل كبير في إلقاء الضوء والتوعية بحقوقهم وإظهار قدراتهم ومواهبهم وتحقيق الدمج بصورة حقيقية وعلى أرض الواقع.