تعرف على أكثر 50 امرأة مؤثرة في مصر 2020
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:34 م
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فازت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، بجائزة المرأة الملهمة والمؤثرة في مصر خلال عام 2020.
وتم اختيار 50 سيدة مصرية مؤثرة في الحياة المصرية والمجتمع المصري وعالم المال والاعمال، طبقا لقسم الأبحاث بسمارت فيجن بالتعاون مع منتدي المراة المصرية واستطلاعات الرأي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وفازت أمل مبدى بالجائزة كونها ساهمت بنجاح في التأثير على المجتمع المصري، وتقديرا للدور النشط الذي قامت في مجال المجتمع المدني، بالإضافة إلي دورها الكبير في الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ونجاحها في إحداث حراك مجتمعي قوي تجاه قضية هذه الشريحة الهامة في المجتمع وحقوق ذويها البالغ عددهم ١٥ مليون مواطن مصري، وساهمت بشكل كبير في إلقاء الضوء والتوعية بحقوقهم وإظهار قدراتهم ومواهبهم وتحقيق الدمج بصورة حقيقية وعلى أرض الواقع.
وعبرت المهندسة أمل مبدي عن سعادتها بالتكريم واختيارها ضمن النساء الأكثر تأثيرا في مصر، لافتة إلي أن ذلك يزيد من حجم مسئوليتها المجتمعية، ودافعا قويا لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المجتمع ومساندة الدولة في كافة القضايا التي تهم الوطن وفى مقدمة ذلك قضية ذوي الإعاقة.
وتضمنت القائمة 50 شخصية مؤثرة مختارة في 2020 وهي:
1. الوزيرة هالة زايد
2. الوزيرة نيفين القباج
3. الدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة
4. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي
5. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
6. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
7. الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
8. الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة
9. المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
10. الدكتورة غادة شلبي – نائب وزير السياحة و الاثار
11. المهندسة ايناس سمير – نائب محافظ جنوب سيناء
12. الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
13. مايا مرسي - رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر
14. هبة السويدي- رئيس مجلس امناء مستشفي اهل مصر
15. لميس نجم - مستشارا لمحافظ البنك المركزي للمسؤلية الاجتماعية
16. نجلاء النزهي مستشار محتفظ البنك المركزي للشؤن الافريقية
17. ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات
18. منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة المالية هيرميس
19. غادة حسين محمد البيلى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية
20. سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير
21. نرمين شهاب - رئيسة التسويق والاستدامة الاستراتيجية في "البنك الأهلي المصري"
22. فاطمة الجولي – رئيس قطاع الاتصالات ببنك مصر
23. هايدى النحاس – رئيس الاتصال المؤسسي ببنك القاهرة
24. هناء الهلالي – المستشار التنفيذي لرئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي
25. الدكتورة نور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك قناة السويس
26. الأستاذة داليا أكمل ـ مسئول الاتصالات التسويقية والاستدامة في البنك العربي الإفريقي الدولي
27. ماجي جبران - المؤسس ورئيس المكتب التنفيذي لجمعية Stephen's Children الخيرية
28. رشا قلج - الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية
29. ريم اسعد – نائب الرئيس لشركة سيسكو في الشرق الاوسط شمال افريقيا
30. مني رباط ارمانيوس رئيس مجلس ادارة ايفا جروب
31. ليلي حسني _ رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية
32. نيللي محمود مديرة إدارة الإتصالات المؤسسية والعلاقات العامة
33. ياسمين محمد فريد خميس – نائب رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون
34. نجلاء محمد – مدير العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي ببنك التنمية الصناعية
35. شيريهان ابو الحسن الاعلامية المصرية بقنوات ONTV
36. نادية عمارة - داعية إسلامية مصرية وخبيرة في مجال فقه النساء
37. نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية في شركة WE
38. نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذى، مدير قطاع العلاقات المؤسسية بشركة «نستلة مصر»
39. بسنت فؤاد – مديرة العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية
40. نيبال نادر- المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لكيان صيدلاني إقليمي
41. رشا جمال الدين - مديرة مستشفي الاطفال الجامعي التخصصي "ابو الريش الياباني"
42. شيماء عليبة - رئيس مجلس ادارة شركة سويك انفينتي
43. هالة ابو خطوة - مدير الاعلام بمنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف UNICEF
44. امل مبدي – رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية
45. انجي الصبان _الرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة فيكتوري لينك
46. هلا الكسم رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة كارينا
47. رضوي السويفي رئيس قسم البحوث فاروس القابضة
48. هند الشربيني - الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة التشخيص المتكاملة
49. لينا عطا الله - رئيسة تحرير موقع مدى مصر
50. ليلي صدقي – الرئيس التنفيذي "نولا كب كيك".