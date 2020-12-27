مصرع عامل كهرباء سقط من اعلي سلم بالدقهلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي عامل كهربائي مصرعه إثر سقوطه من أعلي سلم خشبي بقرية ميت مزاح بمحافظة الدقهلية،


حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديريه يفيد وصول شخص لمستشفى المنصورة الدولي جثه هامدة

وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين مصرع ابراهيم المهدي الشوربجي،36 سنة كهربائي، مقيم بقريه ميت مزاح دائرة مركز المنصورة،

مصاب بكسر قاع الجمجمه نتيجة سقوطه من أعلي سلم خشبي
وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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