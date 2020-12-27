بعد الهزيمة أمام آرسنال.. لامبارد ينتقد لاعبي تشيلسي

انتقد فرانك لامبارد المدير الفني ل تشيلسي، لاعبي فريقه، بعد الهزيمة 1-3 أمام الجار اللندني آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً إن عدم جديتهم في الأداء حرمهم من فرصة الصعود للمركز الثاني بين فرق البطولة.













قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "كانت فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فريق متعثر".









وأضاف: "أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى، وطوال 45 دقيقة، الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء، وفي دخول هدف تشاكا شباكنا".









وتابع: "قاتلنا لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول، الرسالة واضحة وهي أن آرسنال منافس خطير، الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزاً".