بعد الهزيمة أمام آرسنال.. لامبارد ينتقد لاعبي تشيلسي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
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انتقد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، لاعبي فريقه، بعد الهزيمة 1-3 أمام الجار اللندني آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً إن عدم جديتهم في الأداء حرمهم من فرصة الصعود للمركز الثاني بين فرق البطولة.



قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "كانت فرصة للصعود للمركز الثاني في مواجهة فريق متعثر".


وأضاف: "أفسحنا لهم المجال من الدقيقة الأولى، وطوال 45 دقيقة، الكسل كان السبب في حصولهم على ركلة جزاء، وفي دخول هدف تشاكا شباكنا".


وتابع: "قاتلنا لكننا جعلنا مهمتنا صعبة في الشوط الأول، الرسالة واضحة وهي أن آرسنال منافس خطير، الفوز في مباريات الدوري الممتاز يتطلب أداء متميزاً".

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