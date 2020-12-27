محمد أبو العينين يؤازر سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أجرى محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، اتصالا هاتفيا بالفريق الأول لكرة القدم، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لخوض مباراة بيراميدز مساء اليوم.

 

وطلب أبو العينين، في اتصاله الهاتفي مع اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، ضرورة استمرار العروض القوية، والتمسك بالروح القتالية، وطموح الفوز، ومواصلة النتائج الإيجابية، في مسابقة الدوري الممتاز، بعد تحقيق الفوز خلال أول جولتين، أمام الإنتاج الحربي، والبنك الأهلي.

 

وحصد فريق سيراميكا كليوباترا، العلامة الكاملة في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الأولى، بهدفين دون رد، وكرر انتصاره في الحولة الثانية أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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