هبة مجدي تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة هبة مجدي على الإحتفال بالكريماس بصحبة عائلتها.

ونشرت هبة صورة من جديدة برفقة زوجها وابنتها احتفالا بعيد الكريسماس ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هبة على الصورة وكتبت : عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتك بخير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.

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