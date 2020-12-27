غداً .. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام النصر فى الجولة الثالثة للدورى العمانى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى مباراة هامة غدا أمام فريق النصر ، تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونية مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك فى الجولة الثالثة من الدورى العمانى.


ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددى الموجود فى الفريق والإصابات التى لحقت ببعض اللاعبين خلال الساعات الماضية من خلال توظيف اللاعبين فى مراكز  جديدة داخل المستطيل الأخضر ويعانى الفريق من غياب عدد كبير من اللاعبين حيث لايوجد حاليا سوى 16 لاعب فقط فى القائمة وهم من سيخوض بهم اللقاء.


وكانت ادارة بهلاء قد دعمت الفريق بعدد قليل من الصفقات التى حددها المدير الفنى ومعاونيه ولكن بسبب أزمة كورونا وايقاف التأشيرات لم تفلح محاولات الجهاز الفنى استكمال بقاى الصفقات المتفق عليها، ويحاول الجهاز الفنى تعويض الخسارة الأولى أمام الرستاق فى الجولة الأولى  ثم التعادل أمام مسقط فى الجولة الماضية من عمانتل.


ويلقى أداء فريق بهلاء تحت قيادة عبدالناصر محمد اشادة كبيرة من كافة المحلليين وخبراء اللعبة فى عمان بعدما نجح فى تطوير أداء الفريق بشكل ملحوظ فى الفترة الماضية.


ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة انجازته فى الدورى العمانى فى الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير فى الموسم الماضى بالحصول على المركز السادس لأول  مرة فى تاريخ الفريق.

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