برلمانية : منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة جديدة لمحاربة الفساد الضريبي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بحرص وزارة المالية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، على سرعة اتخاذ الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين كافة الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة ان تطبيق المنظومة على ارض الواقع تعتبر خطوة إيجابية ونقله نوعية نحو التحول الرقمي.


وقالت صبورة، خلال البيان الصادر له، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساهم وبشكل كبير في الحفاظ على حقوق المستهلك، فضلا عن خلق معرفة كاملة لدى الحكومة ببيانات واضحة وتكوين منظومة استراتيجية واضحة لتحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى محاربة الفساد ورفع كفاءة الفحص الضريبي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في هذا التوقيت، حيث يساهم في رفع أداء كفاءة الفحص الضريبي، ومحاولة ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي للاستفادة منه في تحقيق الاهداف الاقتصادية.

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