البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول لتطوير المدارس الفنية الزراعية بمدينتي دمياط وفارسكور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط  لتعزيز وتنمية مهارات طلاب التعليم الفني الزراعي بمحافظة دمياط، والمساهمة في تطوير المدارس الفنية الزراعية وتجهيزها بالإمكانيات اللازمة بما يخدم العملية التعلمية والتدريبية للطلاب بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر العمالة الفنية للعمل مستقبلا في مجال صناعة الألبان ومنتجاته بما يواكب خطط الدولة لتنمية مشروعات تجميع وتصنيع الألبان، وخلق فرص عمل للشباب.  

حضر مراسم توقيع البروتوكول علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمد أيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم، وقام بتوقيع البروتوكول  سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الأعمال والسيد عبد المنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط. 

 وبهذه المناسبة أكد  سامي عبد الصدق نائب رئيس البنك الزراعي المصري أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية  للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم جهود تنمية المجتمع، واهتمامه بدعم جهود تطوير التعليم الزراعي بهدف دعم قدرات الشباب وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والحيوانية، ورحب بالتعاون مع شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط  نظرا للدور الهام الذي تقوم به في تطوير صناعة الألبان ومنتجاتها وتحقيق مستوى عال من الإنتاج بما يضمن وصولها  للمستهلك النهائي بجودة عالية ووفق إشتراطات السلامة الغذائية، علاوة على فتح آفاق لتصدير الألبان ومنتجاتها للخارج، ومضاعفة العائد للعاملين في هذا القطاع من خلال تعزيز قيمة المنتج وجودته. 

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري سيعمل وفقا لبروتوكول التعاون مع شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط على دعم وتطوير مدرستين  ثانوي زراعي بمركزي دمياط وفارسكور،  من خلال برنامج للتعليم المزدوج، وفتح فصول لتأهيل وتدريب خريجين فنيين في تصنيع منتجات الألبان لعدد 100 طالباً ومتدرباً في المدرستين، مؤكداً أن البنك سيتحمل 50% من التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير والتكلفة التشغيلية لمدة ثلاث سنوات، والذي يتضمن إنشاء وتشغيل مختبرين تعليميين لتحليل الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى توفير المواد العلمية والكتب المتخصصة والمكافآت الشهرية والنفقات الدورية لطلاب المدرستين أثناء فترة الدراسة ومدتها ثلاث سنوات . 

 فيما عبر عبدالمنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط عن سعادته بالتعاون والشراكة مع البنك الزراعي المصري نظرا للدور الوطني الذي يقوم به كشريك أساسي في كافة المشروعات التنموية والمجتمعية خاصة فيما يتعلق بجهود تنمية القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني مؤكدا أن بروتوكول التعاون يستهدف تأهيل وتدريب طلاب وخريجي المدارس الفنية الزراعية على تصنيع منتجات الألبان بما يسهم في دعم تلك الصناعة الهامة بعمال وفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية وهو ما يعزز من تطوير صناعة الألبان ومنتجاتها.

 وأشار قتيلو إلى ان محافظة دمياط تشتهر بصناعة منتجات الألبان وبالتالي كان من الضروري العمل على تحسين قدرات المشتغلين بتلك الصناعة الاستراتيجية من خلال تدريب وتأهيل طلاب المدارس الزراعية. 

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