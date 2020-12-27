الاستثمار في مصر 2020.. عام من الإنجازات رغم تحديات جائحة كورونا





نجحت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خلال عام 2020 الجاري في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق مناخ وبيئة جاذبة للمستثمرين رغم انتشار جائحة كورونا.





ففي بداية العام الجاري، أعلن رئيس هيئة الاستثمار، التنسيق مع جهات الولاية لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم نحو 3000 فرصة.





كما أعطت هيئة الاستثمار منذ بداية العام أولوية لتدريب المختصين في الجهات الحكومية المعنية على التعامل مع المستثمرين، وتم استحداث آلية لمتابعة تأسيس الشركات على أرض الواقع وبداية عملها، ورصد العقبات التي تواجهها قبل بدء العمل، ومعاونتها في أي إجراءات أو عقبات.





كما تم تشكيل مجموعات عمل تساعد على تجميع البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر تنفيذاً لتعديل قانون الاستثمار الذى أقره مجلس النواب العام الماضي، وأسست الهيئة وحدة لرعاية المصريين المستثمرين بالخارج، وقامت وزارة الهجرة بتزويدها بقائمة المصريين المستثمرين بالخارج، بغرض استهدافهم بحملات الترويج للفرص الاستثمارية بمصر.





ومنذ اليوم الأول في عام 2020 الجاري أولت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أهمية خاصة لدعم مشاركة القطاع الخاص في مواجهة تحديات الاستثمار في مصر، سواء في لجان الاستثمار أو في اللقاءات الجماعية والفردية التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمستثمرين.





كما أولت الهيئة اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.





وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة خلال العام الجاري 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه مصري.





وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه مصري، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية الثلاث بالصف، وبنها، وميت غمر، 3024.73 مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر 658.54 مليون جنيه مصري.





وخلال العام الجاري أيضا، عرض رئيس هيئة الاستثمار على رئيس الوزراء، طلب إحدى الشركات الكبرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 ألف م2، لإقامة مجمع صناعي في إدفو، وهي شركة متخصصة في مجال إنتاج الأسمدة البوتاسية والأسمدة المتخصصة، بتكلفة استثمارية 350 مليون دولار، توفر 800 فرصة عمل مباشرة.





وبنهاية يناير 2020، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بمجموعة من الشركات من كافة أنحاء الجمهورية الذين يعملون في أنشطة متنوعة كالزراعة والصناعة والمقاولات والتشييد والبناء، واستمع رئيس الهيئة للتحديات التي تواجههم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لدراسة تلك التحديات بشكل موضوعي وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، من أجل الوصول لحلول جذرية ومستدامة لحل تلك المشكلات.





وفي منتصف يناير، تلقت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة 10 طلبات من كيانات محلية وأجنبية لإقامة مصانع في مصر في عدد من القطاعات الاستثمارية المختلفة، منها إقامة مشروع في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الواحات البحرية، وإنشاء عدد من المصانع في مجالات إنتاج ألواح الألومنيوم لإحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع مواد الديكور، وكذلك طلب إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية، إقامة توسعات لمصنعيها القائمين بمدينة العاشر من رمضان.





كما التقى المستشار محمد عبد الوهاب، برئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج مصر" تشونكي كوان، لبحث قرار الشركة بزيادة استثماراتها في السوق المصري بقيمة 23 مليون دولار خلال 2020، من خلال افتتاح خط إنتاج جديد للشركة لتصنيع شاشات الحاسب الآلي، وكذلك خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الخمس القادمة بقيمة 84 مليون دولار.





وعقد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال يونيو، اجتماعا مع عدد من شباب رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة؛ لمناقشة خططهم في التوسع وتطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركاتهم في القطاعات المختلفة، وشهد اللقاء عرضا لنجاح شركة في تصنيع منتجات وقائية مدعمة بالنانو تكنولوجي؛ لحماية الأطباء وكذا تطوير كمامة متعددة الاستخدام بتقنية النانو تكنولوجي طاردة للسوائل بنسب منع عدوى مرتفعة وحاصلة على شهادات جودة دولية.





وخلال يونيو أيضا، التقى المستشار محمد عبد الوهاب المهندس أحمد العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر"، وبحث معهما الخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج وفروع البيع، وشهد اللقاء تطلع كوكاكولا، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بمبلغ 5 مليارات جنيه من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة عدد منافذ وفروع البيع، واستهداف الشركة استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام الحالي 2020.





كما عقد عبد الوهاب، اجتماعا مع كل من داليا صليب المدير التنفيذي لشركة مارس-ريجلى مصر وهي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الصناعات الغذائية في العالم، لمناقشة الخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج بمصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، للتصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.





والتقى رئيس هيئة الاستثمار، مطلع سبتمبر، العضو المنتدب لشركة "إل جي" للإلكترونيات مصر بلي كيم، لبحث قرار الشركة زيادة استثماراتها في مصر بقيمة 10 ملايين دولار خلال عام 2020، وذلك لإضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون، فضلاً عن مناقشة خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الثلاث القادمة بقيمة 40 مليون دولار لإضافة منتجات جديدة تشمل الثلاجات والغسالات الكهربائية Top Loaded والميكروويف، وإنتاج مقاسات جديدة من شاشات التليفزيون.





وبحلول نهاية أكتوبر، صرح عبد الوهاب بأنه تم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى المشروعات الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي بنظام المناطق الحرة العامة بلغ 31 مشروعا بتكاليف استثمارية تقدر بنحو مليار و 100 مليون دولار، توفر 3242 فرصة عمل، والموافقة على 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتكاليف استثمارية تتجاوز مليار و40 مليون دولار، والموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة لعدد 152 مشروعا بلغت رؤوس أموالها 875 مليون جنيه.