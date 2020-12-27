لطيفة عن رحيل زهيرة سالم :" كانت وستظل مدرسة كبيرة في الفن تتعلم منها الأجيال"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعت المطربة لطيفة الفنانة التونسية زهيرة سالم التي رحلت عن عالمنا اليوم السابع عشر من ديسمبر.

ونشرت لطيفة صورة الراحلة عبر حسابها بإنستجرام ، وودعتها بكلمات مؤثرة وكتبت : إن لله وإنا إليه راجعون فقدت تونس اليوم الفنانة الكبيرة زهيرة سالم كانت وستضل مدرسة كبيرة في الفن نتعلم منها الأجيال.. البقاء لله والدوام لله.

وتعد الراحلة من أبرز الفنانات التونسيات في القرن العشرين، حيث حققت خلال مشوارها الغنائي رصيدا مهما من الأغاني يقدر بـ500 أغنية.

ومن أشهر أغانيها "باجة بلاد المندرة والصابة“ و“أمي يا أمي“ ويما برأسك بريله“ و“أعطيني شريبة“، وعشرات الأغاني الأخرى التي رسخت في الأذهان على مدى عقود من الزمن.

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