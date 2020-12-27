"نبض الحياة" تبدأ العمل في مزرعة وقف النخيل بالوادي الجديد

قال احمد دسوقي، الداعيـة الإسلامي بمـؤسسة نبـض الحيـاة للتنميـة المجتمعية، إن الله سبحانه وتعالى قال "افعلوا الخير لعلكم تفلحون"، ومن أعجب قرأت في الأثر أن سيدنا جبريل عليه السلام لما سأل :"ماذا تفعل إن نزلت إلى الأرض، فقال اسقي الناس ماءًا، وهو المطلع على صحائف العباد وعرف أعلى الأعمال منزلة عند الله، فلك أن تتخيل إنه اذا نزل الارض وأصبح مكلف فانه سيختار سقي الماء للناس، مما يدل على أهمية سقي الناس، مشيرًا إلى أن فعل الخير يسبب سعادة للإنسان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل من احب الناس إلى الله، قال احب الناس إلى الله أنفعهم للناس.

وأضاف دسوقي خلال لقاءه مع الإعلامي الدكتور أحمد صبري، في برنامج الكلام الطيب، المذاع على قناة تن، أن مؤسسة نبض الحياة تستكمل حفر الآبار الإرتوازية في بني سويف، مشيرًا إلى أن البئر الإرتوازي يكلف 35 الف جنيه لأنه مزودًا بخزان مياه يساعد على توفيره المياه للأهالي في جميع الأوقات.

وأكد أن أهالي القرى الفقيرة في ميزان كل من يشاهد الحلقة، قائلًا :"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أي الأعمالاحب إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم، وهؤلاء الأهالي لا يطلبون سوى وصلة مياه وهذا هو السرور الذي تدخله عليهم".

وأشار الداعيـة الإسلامي بمـؤسسة نبـض الحيـاة، إلى أهمية الصدقة في ظل وباء كورونا مستندًا إلى الحديث الشريف :"باكروا بالصدقات فإن البلاء لا يتخطاها"، منوهًا عن أن المؤسسة بدأت العمل في مزرعة وقف النخيل في الوادي الجديد، وأن التبرع بثمن زراعة نخلة في وقف النخيل من أفضل أنواع الصدقات.

وأوضح الدسوقي أهمية الإنفاق في سبيل الله، قائلًا :"إن ايات الإنفاق سبقت أيات أخرى، وذلك لأن الإنفاق لا يتبع هوى الإنسان، لقوله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبًا جما، فالصدقة برهان ودليل على صدقك وايمانك بالله سبحانه وتعالى، وبادروا بالأعمال فديننا دين عمل وليس بالأماني والأقوال.