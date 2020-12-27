غرفة الغوص والأنشطة تفتح باب تجديد واستخراج البطاقات إلكترونيًا

أصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المنشور رقم 27 لسنة 2020، من أجل فتح باب تجديد واستخراج بطاقات الغرفة لعام 2021.





ليبدء عن فتح باب تجديد واستخراج البطاقات للمحترفين وجميع الوظائف الأخرى لعام 2021 الكترونياً بداية من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 دون الحاجة لزيارة مقار الغرفة.





ودعت الغرفة المنشآت الأعضاء توجيه السادة العاملين لديهم من المحترفين بضرورة تفعيل حساباتهم وتقديم طلب إصدار البطاقة عن طريق البوابة الإلكترونية للغرفة. عن طريق الرابط التالي بعد الاطلاع على دليل الخدمات أدناه.





دليل الخدمات:

يرجي العلم بأنه تم إضافة وتعديل بعض الخطوات التسجيل لتسهيل عملية تفعيل الحساب أو تعديل البيانات، للتعرف على الخدمات والشرح التفصيلي للخطوات الواجب إتباعها للحصول على الخدمات عن طريق البوابة الإلكترونية أو الخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق البريد الإلكتروني، برجاء مراجعة الدليل المرفق.

تنبيه هام: برجاء العلم بأنه لن يتم قبول أي طلب تجديد/ استخراج بطاقة بدون أن تتوافق الصورة الشخصية المرفقة مع المواصفات الآتية:





· صورة شخصية حديثة للوجه كامل (لا تتعدى 6 أشهر) بنفس مواصفات صورة جواز السفر

· مقاس 265x265 بيكسل

· خلفية بيضاء

· بدون نظارة شمس وبدون قبعة حيث أن تلك الصورة هي التي سوف يتم طباعتها على البطاقة

· الصور المصورة بكاميرا الهاتف المحمول لن تقبل





السداد الإلكتروني:

أصبح الان متاح إمكانية سداد قيمة التجديد إلكترونياً سواء عن طريق البطاقات الائتمانية من خدمة فورى، المحفظة الإلكترونية أو عن طريق منافذ خدمة فورى ولن يتم قبول أي معاملات نقدية أو تحويلات أو إيداعات بنكية.