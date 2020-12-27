وكيل "تعليم البحيرة" يقرر تخفيض عدد العاملين بالمدارس بسبب كورونا (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصدر ياسر محمود محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأحد، أمرا إداريا حمل رقم 8 بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، بشأن تنظيم العملية التعليمية داخل المدارس خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، في ظل الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

حيث قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تخفيض عدد العاملين بالمدارس وذلك بما لا يخل بسير وانتظام العملية التعليمية ودون التأثير على عليها، وطبقا لإعداد الطلاب الذين يحضرون فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، ويستثنى ذلك خلال أيام الامتحانات والتصحيح والكنترون.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم، منح مدير المدرسة وقف الخفض لحضور العاملين والعمل بكامل القوة لصالح العمل، في حالة عدم انتظام سير العملية التعليمية، وتحمل مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية مسئولية تنفيذ هذه القرارات.

وشمل القرار استمرار الدراسة على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدءا من 10 يناير 2021، وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول، ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية لتتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.
وكيل "تعليم البحيرة" يقرر تخفيض عدد العاملين بالمدارس بسبب كورونا (صور)
وكيل "تعليم البحيرة" يقرر تخفيض عدد العاملين بالمدارس بسبب كورونا (صور)
وكيل "تعليم البحيرة" يقرر تخفيض عدد العاملين بالمدارس بسبب كورونا (صور)
وكيل "تعليم البحيرة" يقرر تخفيض عدد العاملين بالمدارس بسبب كورونا (صور)

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