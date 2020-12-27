باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:32 م
ريهام عبد المحسن
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نجح مسئولو الزمالك في الحصول على موافقة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض بشأن التعاقد مع باسم مرسي نجم هجوم الإنتاج الحربي وإعادته إلى صفوف القلعة البيضاء من جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك من أجل تدعيم خط الهجوم ليكون بديلا لمصطفى محمد.
ويقوم مصطفى محمد في الفترة الماضية بالضغط على إدارة الزمالك من أجل الموافقة على العرض الفرنسي الذي يرغب في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويرفض الحضور إلى التدريبات.
وقامت لجنة كرة القدم في الزمالك بوضع أكثر من لاعب من أجل تدعيم خط الهجوم خلال المرحلة المقبلة من بينهم باسم مرسي ووالتر بواليا نجم هجوم الجونة وسيتم فتح باب المفاوضات مع الثنائي في بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.