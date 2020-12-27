بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بعد زيادة أعداد المصابين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
الفجر
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بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولبحث الإجراءات التي سيتم تطبيقها في رأس السنة لمنع الاحتفالات.

وكان الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال اجتماع الحكومة الأخير على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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