الأنبا بشارة يفتتح سنة المصالحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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افتتح صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، سنة المصالحة، وذلك بمشاركة كهنة الإيبارشية، ومسؤولي الأنشطة والخدام والقادة بكل كنيسة.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية مع نيافته، ثم السجود للقربان ورتبة توبة، وكذلك ممارسة سر المصالحة.

وعقب ذلك، أقيمت صلاة القداس الإلهي، واختتم اليوم بكلمة من نيافة المطران حول أهمية هذه السنة على المستوى الفردي والروحي والاجتماعي، واختتم اليوم بتلاوة صلاة سنة المصالحة.

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