محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وعاد موسيماني لقيادة مران الأهلي اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

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