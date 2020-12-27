تقترب من 80 مليون إصابة بكورونا.. أحدث إحصائيات الوضع الوبائي في العالم

في ظل تخطي إصابات فيروس كورونا حاجز 80 مليون إصابة، حيث تتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة على مستوى العالم.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث إحصائيات الوضع الوبائي في العالم.





إحصائيات كورونا حول العالم

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، أكثر من 80 مليون حالة منذ بدء انتشاره أوائل العام الجاري، حسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





الولايات المتحدة

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.





ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 18730806 حالة.





الهند

وتأتى الهند في الترتيب الثانى عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، بإجمالى إصابات يتجاوز العشرة ملايين إصابة.





كما أكدت الصحة الهندية تراجع عدد الحالات النشطة إلى 278.690، اليوم الأحد، وهو أقل عدد تسجله البلاد منذ 170 يومًا.





بريطانيا

بينما وصلت إجمالي إصابات كورونا في بريطانيا إلى ٢٫٢٦ مليون، والوفيات تخطت ٧٠٬٤٠٥ ألف وفاة.





فرنسا

وارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في فرنسا إلى 2،6 مليون شخص توفي منهم 62،427 شخصا.





كندا

وسجّلت كندا، أكثر من 542 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 14700 وفاة.





الصين

بينما ارتفعت الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد في الصين، بعد فترة طويلة لم تسجل فيها أي إصابات وحافظ على معدل "صفر إصابات محلية".





واقتصرت الإصابات الجديدة على الحالات الوافدة من الخارج، وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في آخر 24 ساعة، 22 إصابة جديدة منهم 12 إصابة بعدوى محلية.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



