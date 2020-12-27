Link رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة 2021 بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:13 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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Link رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة 2021 بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021 يتم الاستعلام عنها من خلال رابط مباشر مخصص من قبل وزارة القوى العاملة والتي أعلنت بشكل رسمي عن استمرار صرف دفعات مبادرة عمال اليومية أو ما تعرف باسم منحة العمالة غير المنتظمة وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد 2021، وهذا في إطار حرص وزارة القوى العاملة على مساعدة المواطنين مستحقي الدعم والمتضررين من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من أجل مواجهة فيروس كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة
يتوقع الكثيرون بأن يبدأ صرف الدفعات الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة خلال الساعات الأولى من العام الجديد وذلك بالتزامن مع بداية صرف المعاشات في أغلب محافظات الجمهورية، وهذا على أن تتم عملية صرف الدفعات الجديدة من مبادرة عمال اليومية بنفس الشكل الذي كانت تتم به الدفعات الماضية من خلال مكاتب البريد المختلفة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أكدت بأن أعداد المستفيدين الذي من المتوقع حصولهم على الدفعات الجديدة من مبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة غير المنتظمة خلال الشهور المقبلة قد تصل لنحو 10 مليون مواطن على أقصى تقدير.

رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021
خصصت وزارة القوى العاملة رابط مباشر من أجل الاستعلام عن توقيت صرف دفعات منحة العمالة ومعرفة هل من المستعلم من مستحقي الصرف ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص دفعات المنحة الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

وكانت طريقة الاستعلام عن دفعة منحة العمالة غير المنتظمة 2021 قد جاءت على النحو التالي:

- سجل دخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
- اختر خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
- اكتب الرقم القومي للمستفيد.
- اضغط على “عرض النتيجة” وانتظر لحين تحميل الصفحة ومعرفة توقيت الصرف.

Link رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة 2021 بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

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