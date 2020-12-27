وفاة مدير مدرسة متأثراً بكورونا بالبحيرة

شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمدير مدرسة دمشلي "عبد المنعم حجازي" والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد مديري المدارس المتوفين بكورونا بمحافظة البحيرة إلى 7 مديرين.





ومن جانبه نعى الدكتور سعيد زقزوق، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة كوم حمادة، وجميع العاملين بديوان ومدارس إدارة بكوم حمادة التعليمية، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبد المنعم حجازي، مدير مدرسة دمشلي ب، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان.





كان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، شهد حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لسادس مدير مدرسة في أقل من شهر، حيث توفي مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، النقيب عبد القادر النقيب، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.





ومن جانبها نعت مدرسة بني لقانة الابتدائية وجميع العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، مديرها النقيب عبد القادر النقيب، داعين الله أن يتقبله قبولا حسنا، وينزله منزلا حسنا، في فردوسه الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.





كما نعت اللجنة النقابية للمعلمين بشبراخيت برئاسة خليل بدر، وأعضاء اللجنة النقابية، مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، النقيب عبد القادر النقيب، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كانت محافظة البحيرة، شهدت وفاة رابع حالة متأثرة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف مديري المدارس، وذلك خلال أسبوع واحد من وفاة مديرين مدارس أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدرسة مرزوق السيد مرزوق الإبتدائية بكفر الدوار، ومدرسة الثانوية الزراعية بنين بادكو.





حيث توفي إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.





وتقدم إبراهيم شعبان البنواني، مدير الإدارة التعليمية بمركز دمنهور، وجميع العاملين بالإدارة ومدارسها، بخالص العزاء لأسرة مدرسة حسن برادة الابتدائية، لوفاة مدير المدرسة إبراهيم سلامة.



