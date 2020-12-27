الكهرباء: نسبة تغطية الجمهورية بالتيار يصل إلى 99.9% (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطوير شبكات الكهرباء يشمل كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه لا يوجد تخفيف للأحمال منذ 2015، والتيار الكهربائي يصل لكافة المناطق بجودة عالية.

وأشار "حمزة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة تغطية الجمهورية بالخدمة الكهربائية يصل إلى 99.9%، لافتا إلى أنه هناك إقبال على تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع حيث أنها تتيح للمواطن متابعة استهلاكه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تركيب نحو 10 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، فضلا عن تركيب نحو 200 ألف عداد ذكي على مستوى الجمهورية.

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