الكهرباء: نسبة تغطية الجمهورية بالتيار يصل إلى 99.9% (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطوير شبكات الكهرباء يشمل كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه لا يوجد تخفيف للأحمال منذ 2015، والتيار الكهربائي يصل لكافة المناطق بجودة عالية.





وأشار "حمزة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة تغطية الجمهورية بالخدمة الكهربائية يصل إلى 99.9%، لافتا إلى أنه هناك إقبال على تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع حيث أنها تتيح للمواطن متابعة استهلاكه.



