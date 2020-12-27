



رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالخطوات لدى موقع وزارة القوي العاملة الدفعة الرابعة





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من أهم الأمور التي يجب أن نشرحها لكم بالتفصيل والخطوات المطلوبة والشروط الواجبة من أجل الحصول عليها وذلك بعد قرار وزارة القوى العاملة المصرية بصرف 500 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة من المواطنين الذين تركوا عملهم بسبب الظروف الراهنة فهناك الكثير من العمال المتضررين من الأحداث التي تمر بها جمهورية مصر العربية بسبب فيروس كورونا في العالم ولكن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر صرف منحة العمالة الغير منتظمة لدعم المواطنين المصريين المتضررين من الإجراءات الاحترازية وتقرر صرفها ثلاثة شهور مدعم مالي لهم في تلك الفترة الحالية





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020

فقد وفرت وزارة القوى العاملة خدمات عديدة ومتنوعة للمواطن المصري ومنها خدمة الاستعلام عن منحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة عام 2020 م وذلك بداية من الدفعة الأولى حتى الآن الدفعة الرابعة كالتالي بالخطوات





- يتم الاستعلام عن منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة للمصريين من خلال موقع وزارة القوى العاملة.





- على المستعلم لمنحة 500 جنيه كتابة الرقم القومي بشكل صحيح عبر موقع الوزارة.





- سوف يظهر لكن آخر أخبار عن منحة العمالة الغير منتظمة.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر لعام 2020 م

يتم تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة حيث تم صرف شهر أكتوبر وشهر نوفمبر وسوف يتم صرف شهر ديسمبر لعام 2020 م ولمعرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة سوف يتم أرسال رساله إلى المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة ثم يتم الذهاب إلي فرع من فروع البريد لصرفها أو من خلال مكينة الصرف الآلي للحصول على منحة 500 جنيه





تحديث بيانات الحاصلين على منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه

يحب على كافة المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر لعام 2020 م الدخول على الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية وتحديث البيانات المطلوبة لضمان وصول الدعم المالي لمنحة 500 جنيه في شهر ديسمبر لعام 2020 م



