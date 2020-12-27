رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالخطوات لدى موقع وزارة القوي العاملة الدفعة الرابعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:11 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
Advertisements

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالخطوات لدى موقع وزارة القوي العاملة الدفعة الرابعة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من أهم الأمور التي يجب أن نشرحها لكم بالتفصيل والخطوات المطلوبة والشروط الواجبة من أجل الحصول عليها وذلك بعد قرار وزارة القوى العاملة المصرية بصرف 500 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة من المواطنين الذين تركوا عملهم بسبب الظروف الراهنة فهناك الكثير من العمال المتضررين من الأحداث التي تمر بها جمهورية مصر العربية بسبب فيروس كورونا في العالم ولكن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر صرف منحة العمالة الغير منتظمة لدعم المواطنين المصريين المتضررين من الإجراءات الاحترازية وتقرر صرفها ثلاثة شهور مدعم مالي لهم في تلك الفترة الحالية

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 
فقد وفرت وزارة القوى العاملة خدمات عديدة ومتنوعة للمواطن المصري ومنها خدمة الاستعلام عن منحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة عام 2020 م وذلك بداية من الدفعة الأولى حتى الآن الدفعة الرابعة كالتالي بالخطوات

- يتم الاستعلام عن منحة ال500 جنيه للعمالة الغير منتظمة للمصريين من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

- على المستعلم لمنحة 500 جنيه كتابة الرقم القومي بشكل صحيح عبر موقع الوزارة.

- سوف يظهر لكن آخر أخبار  عن منحة العمالة الغير منتظمة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر لعام 2020 م
يتم تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة حيث تم صرف شهر أكتوبر  وشهر نوفمبر وسوف يتم صرف شهر ديسمبر لعام 2020 م ولمعرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة سوف يتم أرسال رساله إلى المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة ثم يتم الذهاب إلي فرع من فروع البريد لصرفها أو من خلال مكينة الصرف الآلي للحصول على منحة 500 جنيه

تحديث بيانات الحاصلين على منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه
يحب على كافة المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر لعام 2020 م الدخول على الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة المصرية وتحديث البيانات المطلوبة لضمان وصول الدعم المالي لمنحة 500 جنيه في شهر ديسمبر لعام 2020 م

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالخطوات لدى موقع وزارة القوي العاملة الدفعة الرابعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 صرف العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2021

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 4 ساعات

أوباما يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لـ"كورونا": 1189 إصابة

منذ حوالي 14 ساعة

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

تنبؤات فلكية صادمة بشأن2021 .. تعرف عليها

منذ ساعتين و 34 دقيقة

انخفاض في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. سبب فشل مفاوضات الأهلي مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

إيداع طفل المرور بدار الرعاية.. وحبس أصدقائه لمدة عام

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد سامي يجهز مفاجأة للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يهز تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

(هنااااااا) | استعلم الآن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثالثة عبر موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالخطوات كاملة عبر موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة موقع وزارة القوى العاملة

الاستعلام عن منحة 500 العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 عبر رابط وزارة القوى العاملة

(رابط شغال) برسالة SMS هنا حالا الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

02:51 م

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

11:33 ص

اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

02:55 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى