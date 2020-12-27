ضبط كيان وهمي للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان وهمي للنصب والاحتيال على راغى الحصول على شهادات دراسية عليا.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعُثر على العديد من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم الآثم أبرزها الآتي (مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مسنوبة لذات الأكاديمية- عدد من شهادات الخبرة المنسوب صدورها لذات الأكاديمية خاليةمن البيانات ومعدة للتزوير - استمارات وإقرارات إلتحاق بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر تحصيل رسوم – مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان للأكاديمية المشار إليها – هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل على محادثات بينه وبين راغبى التعامل مع الأكاديمية ")، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصة فنيًا تبين أنه محمل ببرامج "فوتوشوب" لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات وكذا بعض الشهادات المزورة")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نصب كيانات وهمية حوادث احتيال

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