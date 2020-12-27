إصابة رئيس أحد أحياء محافظة كفر الشيخ بفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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خضع أشرف داوود، رئيس حي شمال بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، للعزل المنزلي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وينوب عنه نائبه في القيام بمهامه الرسمية في العمل حتي يتعافي ويعود إلي عمله.

وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.

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