"الفجر الفني" ينشر كلمات أغنية محمود العسيلي الجديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد المطرب محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "حب غلط" وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويقول مقطع من الأغنية" ابعديني.. حاولي تفهميني
‏الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع
‏ساعديني من قلبك شيليني
‏اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع".

جدير بالذكر أن أغنية"حب غلط" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله.

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