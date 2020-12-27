"الفجر الفني" ينشر كلمات أغنية محمود العسيلي الجديدة



ويقول مقطع من الأغنية" ابعديني.. حاولي تفهميني

‏الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع

‏ساعديني من قلبك شيليني

‏اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع".



جدير بالذكر أن أغنية"حب غلط" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله.





يستعد المطرب محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "حب غلط" وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".