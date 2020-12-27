محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل لمتابعة أعمال تطويرها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مكتبة مدينة نصر العامة، واستمع لشرح للخدمات التي تقدمها المكتبة لأهالى الحى خاصة البرامج الخاصة بتنمية مهارات النشىء .

كما تفقد محافظ القاهرة حديقة الطفل، لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، والتى تشمل تقليم الاشجار وإعادة تطوير الممشى الداخلى ودهان الأسوار والبردورات وزيادة المزروعات.

وتقع حديقة الطفل على مساحة ٢٠ فدان بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.

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