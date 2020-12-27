اعترافات عاطل لاتجاره في مخدر الموت بالجيزة

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الهيروين بالجيزة، واعتراف بأنه لجأ لتلك التجارة، لاحتياجه للمال، ولانها تجارة مربحة لتكوين ثروة كبيرة.





وأضاف في اعترافاته، أنه كان يروج لتجارة الهيروين بين عملائه بمنطقة الهرم، حيث ضبط بحوزته على ١٠٢ جرام هيروين.





وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 102 جرام من مخدر الهيروين.





وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على دائرة قسم الجيزة، لترويج المواد المخدرة.



