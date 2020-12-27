اخر تطورات انتقال ألابا إلى ريال مدريد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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أبدى دافيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني رغبته في الرحيل عن الفريق البافاري لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن وكيل اللاعب النمساوي بيني زاهافي، يببحث عن ناد كبير لضم ألابا في الصيف القادم، حيث ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الجاري.


وأضافت، أن اللاعب يرغب في الرحيل لريال مدريد الأسباني، لكنه اشترط الحصول على راتب 200 ألف يورو أسبوعيا.

وقالت، أن ألابا يمتلك العديد من العروض الأوروبية براتب أعلى من الذي اشترطه على الفريق الملكي من بينها باريس سان جرمان وتشيلسي ، لكن رغبته هي التواجد داخل "سانتياجو برنابيو".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 25 نقطة في المركز الثاني، خلف أتليتكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف.

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