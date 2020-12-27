موسيماني يعود إلى التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تواجد  الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأحمر بالجزيرة استعدادًأ لقيادة مران الفريق الأحمر اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس تعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا والذي أصيب به المدرب الجنوب إفريقي قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز، وحرمه من قيادة الفريق الأحمر في المباراة، بالإضافة إلى تخلفه عن رحلة النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود المدرب الجنوب إفريقي مران الأهلي بعد قليل على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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